(Düzeltme) Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında

Japonya, 112 yaşındaki Masazo Nonaka’nın dünyanın en yaşlı erkeği olduğunu açıkladı.
Japonya, dünyanın en yaşlı erkeğinin 112 yaşındaki Masazo Nonaka olduğunu açıkladı. Nonaka, Albert Einstein’ın görelilik kuramını yayınlamadan aylar önce 25 Temmuz 1905’te dünyaya gelmişti. Dünyanın en yaşlı erkeği Nonako, yetkililerden Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido’daki evinde Guinness Dünya Rekoru sertifikasını aldı.
Nonako’nun torunu Yuko Nonaka, dedesinin taşınmak için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Yuko, Nonako’nun her türlü tatlıyı yemeyi çok sevdiğini, hergün gazete okuduğunu ve sık sık kaplıcalara gittiğini ifade etti.
Masazo Nonaka, Hatsuno ile 1931 yılında yaptığı evlilikten 5 çocuğu oldu.
Japonya hükümeti, ülkede 100 yaşın üzerinde yaklaşık 68 bin insan olduğunu açıklamıştı.
Dünyanın en yaşlı insanı unvanlı Francisco Nunez Olivera, 113. doğum gününü kutladıktan 1 ay sonra 29 Ocak 2018’de İspanya’daki evinde hayatını kaybetmişti.
Guinness Dünya Rekorları şuanda yaşayan en yaşlı kadını araştırıyor. Temmuz 2017’de hayatını kaybeden 117 yaşındaki Jamaikalı Violet Brown, dünyanın en yaşlı kadını unvanına sahipti.
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