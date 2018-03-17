(Düzeltme) Malatya’da kayıp gençten 4 gündür haber alınamıyor

Malatya’nın Darende ilçesinde 4 gündür kayıp olan 21 yaşındaki genci bulmak için yapılan arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesi’nde yaşayan Selimcan Kelleci 4 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine alarma geçen jandarma ekipleri Tohma Çayı yanında gencin kıyafetlerini buldu Gencin çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Malatya Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı dalgıçlardan ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıçlarından yardım istendi. Kayıp genci bulmak için su altı dalgıçlarının suyun içinde jandarma ekiplerinin de çevrede yaptığı arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç elde edilemezken ekipler gencin bulunması için arama faaliyetlerini hızlandırdı.

Gece gündüz demeden kayıp gencin bulunması için yoğun mesai harcayan ekipler özellikle Tohma Çayı ve etrafında arama çalışmalarını yoğunlaştırırken gencin ailesi de çocuklarının bulunması için bütün ihtimalleri değerlendiriyor.

Çocuklarının bulunması için vatandaşlardan da yardım isteyen aile, 1.75 boyunda, 75 kilo ağırlığında, beyaz tenli, kahverengi gözlü, üzerinde kırmızı tişörtü olan Selimcan Kelleci’yi bulanların insanlık namına kendilerine ulaşmasını istiyor.

Öte yandan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Darende Belediye Başkan Vekili Murat Doğan çalışmaların yürütüldüğü bölgeye giderek jandarma ekiplerinden bilgiler aldı.