HABER

(Düzeltme) Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi davasında 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve çok sayıda izleyici katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların son sözleri alındı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca’nın "Ömer Halisdemir’i öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklara ayrıca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verirken, 13 sanığın cezasını müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Sanığın "Sizi Allah’a havale ediyorum" sözü salonu karıştırdı
Mahkeme kararının açıklanmasından sonra bir sanık, "Sizi Allah’a havale ediyorum" diye bağırdı. Darbecinin bu sözüne salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler tepki gösterdi.

CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldıSon dakika: OHAL 7. kez uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.