IHAAW210059-ASA/16-03-2018

- E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

16.03.2018 21:00:59 TSI

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