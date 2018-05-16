E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

E-5 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe mevkiinde trafikte makas atan trafik magandası, “bu kadarına pes” dedirtti. Yoğun trafikte önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarışan sürücü, araçların arasında defalarca makas attı.
Hem sürücülerin hem de kendi canını defalarca tehlikeye atan sürücü, o anları bir de cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada yayınladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor. Önünde seyreden ambulansla yarışmaya başlayan sürücü defalarca makas atıyor. (İHA)
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