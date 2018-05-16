HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

İstanbul E-5 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde bir trafik magandası gündeme bomba gibi düştü. Yoğun trafik içinde hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulansla yarışan sürücü, trafikte defalarca makas atarken, o anları bir de cep telefonuyla saniye saniye kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, trafik magandasına büyük tepki gösterirken, polisin bir an önce insanların hayatını hiçe sayan bu sürücüyü yakalaması çağrısında bulundu.

E-5 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe mevkiinde trafikte makas atan trafik magandası, “bu kadarına pes” dedirtti. Yoğun trafikte önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarışan sürücü, araçların arasında defalarca makas attı.

Hem sürücülerin hem de kendi canını defalarca tehlikeye atan sürücü, o anları bir de cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada yayınladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor. Önünde seyreden ambulansla yarışmaya başlayan sürücü defalarca makas atıyor. (İHA)

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralıMinibüs şarampole devrildi: 9 yaralı
Ayrılan sevgililer köpek için mahkemelik olduAyrılan sevgililer köpek için mahkemelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-5 Karayolu ambulans ambulansa makas atan otomobil

En Çok Okunan Haberler

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.