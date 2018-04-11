HABER

E-5 Otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

E-5 Otoyolu Avcılar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı.

E-5 Otoyolu Avcılar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında E-5 Otoyolu Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi sıkışarak yardım bekledi. Yoldan geçen vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahalline gelen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı.

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
Padişah fermanları yakalandıPadişah fermanları yakalandı
Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılarErdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.