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E-5'te büyük şok! Alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir alev alev yanmaya başladı. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında E-5 Otoyolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak aşağıya inip, diğer sürücülerden yardım istedi. Aracın yandığı gören yoldaki sürücüler itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

METROBÜS SEFERLERİ TEK ŞERİTTEN YAPILDI

Yangın nedeniyle E-5 otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçta oluşabilecek patlama riski nedeniyle kısa bir süre metrobüs seferleri tek şeritten yapıldı. Yangın mahalline gelen polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemleriyle yanan aracın bulunduğu şeridi trafiğe kapatarak diğer şeritlerden akışı sağladı.

mynet yol durumu

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Anahtar Kelimeler:
Kaza istanbul Metrobüs Bayrampaşa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ah be İstanbul'um çok güzelsin ama bir o kadar da çilekeşsin be. Genede seni çok seviyoruz. Senin güzelliğinden etkilenen yahudiler bu ülkeye düşman oluyor. Allah asker ve polisimizin her daim yanında olsun.
dinerciler yaktı laa.
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