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Eber Gölü’nde çıkan yangında birçok canlı telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde binlerce kişinin ekmek kapısı olan Eber Gölü’nde çıkan yangın, göl ve çevresinde yaşayan birçok canlıya zarar verdi.Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Eber Gölü’nde çıkan yangında birçok canlı telef oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde binlerce kişinin ekmek kapısı olan Eber Gölü’nde çıkan yangın, göl ve çevresinde yaşayan birçok canlıya zarar verdi.
Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Gölde bulunan sazlıkların rüzgarında etsiyle kısa sürede alevlerin yükseldiği göl çevresinde birçok canlı zarar gördü. Eber Gölü’ndeki sazlık alanda çıkan yangında kaplumbağalar ve kuşlar başta olmak üzere birçok canlı telef oldu.
Çıkan yangına Bolvadin Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan alevleri ekipler güçlükle kontrol altına aldı. Eber Gölü’ndeki sazlıklardan yükselen alevler ilçe merkezinden de görüldü. Yangın sonucu, gölde yaşayan kaplumbağa ve kuş türü telef oldu. Yangında onlarca dönüm sazlık alan kül olurken, ilçenin üzerine ise adeta kül yağdı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Eber Gölü’nde çıkan yangında birçok canlı telef oldu

Eber Gölü’nde çıkan yangında birçok canlı telef oldu

Eber Gölü’nde çıkan yangında birçok canlı telef oldu

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