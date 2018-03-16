Ebu Hanzala 3. kez hakim karşısına çıktı

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve DEAŞ’ın Türkiye yöneticisi olduğu ileri sürülen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk 3. kez hakim karşısına çıktı. Bayancuk mahkemede verdiği ifadede, "Bu ön yargıyla nasıl adil olacaksınız" dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘ Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Mahkemeye Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı.

"Bu ön yargıyla nasıl adil olacaksınız"

Gerçekleşen davada Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık Halis Bayancuk’a uzun yıllardır kullandığı kod adı Ebu Hanzala’nın, ’Hanzala’nın oğlu’ anlamına geldiğini, oğlunun ise 2016 yılında dünyaya geldiğini bu kod ismi neden kullandığını sordu. Bayancuk ise mahkemede verdiği ifadede, "Burada yargılanan İslam’dır, sizin İslam hakkında bilginiz yok. Savcı Bey hangi cemaattensiniz. Bu ön yargıyla nasıl adil olacaksınız. Sizi Allah’tan korkmaya, ön yargılardan kurtulmaya davet ediyorum. 2008 yılından beri farklı davalarda yargılanıyorum, 2006 yılında evlendim. 10 yıldır çocuğum olmadı. Çocuğumun olacağı ümidiyle ’Hanzala’nın babası’ manasını taşıyan ’Ebu Hanzala’ kod ismini kullandım. İslam tarihinde bunun gibi birçok örnek vardır" ifadelerini kullandı.

Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti Halis Bayancuk’un tutukluluk halinin devamına karar verirken, davayı ileriki bir tarihe erteledi.