Ecem cinayetinden korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

'Bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alınan Esra Ercömert'in annesi Selma K. ise kızının Süleyman Kara'nın cinleri olduğuna inandığını söyledi. Selma K.; Esra Cömert'in kaybolan kızı Ecem'in durumunu sorması üzerine Süleyman Kara'nın kendi eline bakarak, "Cinler ile irtibattayım, şu an paralı, zengin bir adamın yanında merak etme. Dönecek ama içki içtiği ve şu an Ecem'in içkili olduğunu gördüğüm için cinlerimi gönderemiyorum" diyerek, polise gitmemesi için oyaladığını söyledi.

"Süleyman'ın define işleri uğraştığını, ayrıca 'üç harfli' olarak tabir ettiğimiz cinler ile irtibatlı olduğunu sık sık kızım Esra bana söylerdi. Ayrıca bu durumu Ecem de biliyordu. Süleyman kızım Esra'dan duyduğum kadarıyla 'Yakında defineyi bulacağız, külçe altınlar çıkacak. Bir külçe altını sana vereceğim. Bu da 10 trilyon ediyor. Devlet yarısını alınca geri kalan 5 trilyon sana kalacak, her şey yasal' şeklindeki beyanlarına kızım Esra çok inanmıştı. Ayrıca Süleyman'ın cinler ile ve gizli güçler ile irtibatlı olduğuna kızım Esra çok inanmıştı. Gözü ne beni ne Ecem'i görüyordu. Son bir yıldır sadece Süleyman'a inanıyordu. Süleyman'a körü körüne bağlanmıştı. Torunum Ecem'in 5 Ocak tarihinde kaybolması üzerine Esra, Süleyman'a kızı Ecem'in kaybolduğunu söylemesi üzerine Süleyman kızım Esra'ya kendi eline bakarak, 'Şu an cinler ile irtibata geçtim. Ecem şu an İzmir iline giden bir otobüste merak etme' demesi üzerine kızım herhangi bir şekilde polis merkezine Süleyman'a inanması nedeniyle gitmedi. Bu durumları kızım bana anlattı. Ayrıca kızım 10 Ocak tarihinde polis merkezine kızı Ecem'in kaybolduğunu bildirene kadar Süleyman kızıma, 'Cinler ile irtibattayım, şu an paralı, zengin bir adamın yanında merak etme. Dönecek ama içki içtiği ve şu an Ecem'in içkili olduğunu gördüğüm için cinlerimi gönderemiyorum' dediğini ve bu nedenle polis merkezine ihbarda bulunmadığını kızım bana söylüyordu. Kızıma polise gitmesi konusunda telkinde bulunmama rağmen, 'Anne Süleyman her şeyi görebiliyor, üstün güçleri var. Ecem nasılsa geri gelecek' dedi. Süleyman'ın tutuklandığı gece, 'Ecem yüzünden Süleyman tutuklandı, Süleyman'ın hayatı bitti' şeklinde beyanları oldu. Kızımın intihar etmesinin nedeni Süleyman'ın cinleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü kayalıklara kadar kızımı Süleyman'ın cinleri yürütüp kayalıklardan aşağıya attıklarını düşünüyorum."

DHA