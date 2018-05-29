Ecza deposunda yangında, 8 kişi dumandan etkilendi

AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir ecza deposu çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.
Girne Mahallesi'ndeki bir ecza deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, depoda yanan ilaçların kokusundan etkilenmemek için özel kıyafet giyip, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Deponun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
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