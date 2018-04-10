HABER

"Eczacıların imamı değilim” diyen FETÖ sanığına 6 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eczacılardan sorumlu imam olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eczacı Ş.H.’ye mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİFETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eczacılardan sorumlu imam olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eczacı Ş.H.’ye mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S. G.(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım 2017’de görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada eczacıların imamı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Ş.H. ve avukatı hazır bulundu.
Sanık Ş.H., önceki celsede verdiği savunmalarında "Eczacıların imamı değilim. FETÖ’nün aktif ve pasif hiçbir irtibatım olmadı. Kapatılan Sevgi Eczanesi’nin sahibiydim. Eczanenin bordum katında toplantılar yapmadım, para toplamadım. 30 yıllık emeğim heba oldu" demişti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ş.H.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan sanıklardan etkin pişmanlıkta bulunan M.C.’ye 4 yıl 4 ay 15 gün, V.N.’na ‘yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken, sanık Tahir U. ise beraat etti.

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Kız kardeşini öldüren ağabeyin cezası belli oldu! Rezil savunma!

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Bursa'da olay yaratan böcek iddiası! ‘Paraşütle atmışlar’

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Korkunç olay! 6 çocuk annesi kadın banyoda boğazını keserek intihar etti

Korkunç olay! 6 çocuk annesi kadın banyoda boğazını keserek intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.