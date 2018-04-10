"Eczacıların imamı değilim” diyen FETÖ sanığına 6 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eczacılardan sorumlu imam olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eczacı Ş.H.’ye mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S. G.(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım 2017’de görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada eczacıların imamı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Ş.H. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Ş.H., önceki celsede verdiği savunmalarında "Eczacıların imamı değilim. FETÖ’nün aktif ve pasif hiçbir irtibatım olmadı. Kapatılan Sevgi Eczanesi’nin sahibiydim. Eczanenin bordum katında toplantılar yapmadım, para toplamadım. 30 yıllık emeğim heba oldu" demişti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ş.H.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan sanıklardan etkin pişmanlıkta bulunan M.C.’ye 4 yıl 4 ay 15 gün, V.N.’na ‘yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken, sanık Tahir U. ise beraat etti.