Eczacılık öğrencisi, mesleki festivalde girdiği denizde boğuldu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Çeşme ilçesinde düzenlenen 'Farmavizyon Gençlik Festivali'ne katılan eczacılık fakültesi son sınıf öğrencisi Abdurrahman Üçlü, yüzmek için girdiği denizde boğuldu. Üçlü'nün ölümü nedeniyle 1 Temmuz'a kadar sürdürülmesi planlanan festival, iptal edildi.
Malatya'daki İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisi Abdurrahman Üçlü, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği'nce (TEKB) eczacılık fakültesi öğrencilerinin hem eğlenmesi hem de mesleki panellerle kendilerini geliştirmesi için Çeşme'ye bağlı Ovacık Mahallesi'nin Çatalazmak Plajı'nda düzenlenen 'Farmavizyon Gençlik Festivali'ne katıldı. Yüzme bilmediği öne sürülen Üçlü, burada 3 arkadaşıyla birlikte denize girdi. Arkadaşlarının bir süre sonra denizde hareketsiz olduğunu fark ettiği Üçlü, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Festivaldeki eczacılar ile sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından Üçlü, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üçlü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Abdurrahman Üçlü’nün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan TEKB yöneticileri, 1 Temmuz’a kadar sürdürülmesi planlanan festivalin iptal edildiğini duyurdu.
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