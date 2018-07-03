HABER

Eczaneye saldırıda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen eczaneye saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden Kemal A., Şiyar A.

Eczaneye saldırıda 3 tutuklama

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen eczaneye saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden Kemal A., Şiyar A. ve Osman A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
30 Haziran'da Tarsus'ta eczaneye saldırının ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 eczane çalışanının yaralandığı olayla ilgili emniyetteki sorgularının tamamlanmasıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Kemal A., Şiyar A. ve Osman A., tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Reçete sahibi Suriyeli ile bir çocuk ise savcılıkça serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Eczaneye saldırıda 3 tutuklama

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Ankara'da Keresteciler Sitesi'nde yangın (2)Ankara'da Keresteciler Sitesi'nde yangın (2)
Yüzme havuzunda ölü bulunduYüzme havuzunda ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.