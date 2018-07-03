Eczaneye saldırıda 3 tutuklama

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen eczaneye saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden Kemal A., Şiyar A. ve Osman A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
30 Haziran'da Tarsus'ta eczaneye saldırının ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 eczane çalışanının yaralandığı olayla ilgili emniyetteki sorgularının tamamlanmasıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Kemal A., Şiyar A. ve Osman A., tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Reçete sahibi Suriyeli ile bir çocuk ise savcılıkça serbest bırakıldı.
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