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Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barışıp bir araya geldiği Eda Okutgen'i (41) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak'ın (43) yeniden yargılanmasına devam edildi.

Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barışıp bir araya geldiği Eda Okutgen'i (41) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak'ın (43) yeniden yargılanmasına devam edildi. Sanığın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü bazı hastanelerden istenen raporun, mahkemeye ulaşmaması üzerine duruşma ertelendi.
Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan 2 çocuk annesi Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur Bunyak'tan, 2013'te şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Okutgen ve Bunyak, tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur Bunyak ile kavga edince evden ayrıldı. Bunyak, apartman çıkışında yakaladığı Okutgen'i defalarca bıçakladı. Eda Okutgen hastanede yaşamını yitirirken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur Bunyak tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Uğur Bunyak hakkında, Eda Okutgen'i 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bunyak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı kararı temyiz etti. Uğur Bunyak hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.
İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasında Eda Okutgen'in yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Uğur Bunyak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın psikolojik tedavi gördüğü bazı hastanelerden rapor geldiğini, bazılarının ise henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti. Gelen raporların hatırlatıldığı sanık Bunyak, "İsmi geçen hastanede tedavi gördüğümü hatırlamıyorum. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.
Duruşma savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek

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