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Edirne araç yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki araç çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinde Muradiye Mahallesinde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sabaha karşı yangın çıktı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki araç çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinde Muradiye Mahallesinde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sabaha karşı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasında araçta meydana gelen patlamalardan dolayı park halindeki 2 minibüste de maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürerken vatandaşlar yangından önce aracın parçalarının çalındığını iddia etti.

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