Edirne de ev yangını

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir evde sobadan çıktığı belirlenen yangınında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçe merkezi Habib Hoca Mahallesinde bir evde, akşam saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın da can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.
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