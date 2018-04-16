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Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Edirne'’de polise başvuran O.S.Ç. isimli erkek, internetten tanıştığı ve karşılıklı kamera açarak video görüntülerini çektiğini iddia ettiği kadından şikayetçi oldu.

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvuran O.S.Ç., internette yeni tanıştığı ’ebru.kiz1’ rumuz isimli kadın kullanıcı ile görüntülü konuşurken karşılıklı kamerada soyunduklarını, şüphelinin görüntülerini kaydedip 3 bin lira vermediği takdirde tanıdıklarına yollamakla tehdit ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne dolandırıcılık internet

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