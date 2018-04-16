Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvuran O.S.Ç., internette yeni tanıştığı ’ebru.kiz1’ rumuz isimli kadın kullanıcı ile görüntülü konuşurken karşılıklı kamerada soyunduklarını, şüphelinin görüntülerini kaydedip 3 bin lira vermediği takdirde tanıdıklarına yollamakla tehdit ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.