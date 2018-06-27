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Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

Edirne’de, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen çift, tek katlı binada ölü bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde tek bir silah bulurken, bir cinayet ve ardından aynı silahla intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Edirne Merkez Barutluk Mahallesi Hatip Cami Sokak üzerinde bulunan tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri evde V.D. ile R.A.’nın cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri, olay yerinde tek bir silah bulurken, bir cinayet ve ardından aynı silahla intihar şüphesi üzerinde duruyor.

1 AY ÖNCE DE BIÇAKLAYARAK YARALADI

Uzun süredir aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen V.D.’nin yaklaşık bir ay önce de konuşmak için çağırdığı R.A.’ya bıçakla saldırarak kolundan yaraladığı öğrenildi. Olay sonrası R.A.’nın bir süre V.D. ile görüşmediği ve hakkında şikayetçi olduğu öne sürüldü. Olayda hayatını kaybeden V.D.'nin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilirken, R.A.'nın eşinin daha önce öldüğü ve 1 çocuk annesi olduğu belirtildi.

edirne

Olay yerinde 7.65 çapında silahın yanı sıra 6 adet boş kovan tespit edildi. İlk belirlemelere göre V.D.’nin önce R.A.’yı vurup daha sonra aynı silahla intihar ettiği düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Edirne cinayet kadın cinayeti Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti

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