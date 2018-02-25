Edirne'de korkutan olay! 500 köpek kayıp

Edirne'de geçen yıl Kasım ayında kapatılan eski çöplükte barınan ve belediye tarafından beslenen 700 civarındaki köpekten, yaklaşık 500'ü, 2-3 Şubat tarihlerinde ortadan kayboldu. EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, savcılığa suç duyurusunda bulunup, valilik ve emniyete başvurarak konunun araştırılmasını istedi.

Hayvanseverler, EDHAYKO ve kısa süre önce sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu Derneği (AHBAP) il temsilcisinden oluşan ekip, kent merkezi ve köylerde kayıp köpekleri aramaya başladı, ancak bugüne kadar bir sonuç alamadı.

EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, halk arasında köpeklerin öldürüldüğü yönünde söylentiler olduğunu belirterek, "Fakat hiçbir kanıt, delil henüz elimizde yok. Burası belediyenin alanı, MOBESE her tarafı gösteriyor. Ama bize verilen kayıtlarda köpeklerin olduğu alanı göstermiyor. Bundan da rahatsızız. Burada güvenlik görevlileri de var. Neredeydi köpekler kaybolurken bu güvenlik? Yani bunlardan rahatsızız. Köpekleri aramaya devam edeceğiz. AHBAP ile işbirliği içindeyiz. Onlar da kaybı fark etmiş, 700 civarı köpek vardı. Tutanakta geçen rakamlar bunlar. Şu an burada, alanda köpekleri sayarak yaptığımız çalışma sonucunda sadece 200 civarı köpek kalmış. Sadece bizim derneğimiz değil onlar da fark etmiş köpekleri, arama timi kurarak hep beraber arıyoruz. Köpekler bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.