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Edirne'de korkutan olay! 500 köpek kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 05:12 | Son Güncelleme

Edirne'de eski çöplükte ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan yaklaşık 500 köpeğin ortadan kaybolmasıyla ilgili Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kalender, "Köpekler bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Edirne'de geçen yıl Kasım ayında kapatılan eski çöplükte barınan ve belediye tarafından beslenen 700 civarındaki köpekten, yaklaşık 500'ü, 2-3 Şubat tarihlerinde ortadan kayboldu. EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, savcılığa suç duyurusunda bulunup, valilik ve emniyete başvurarak konunun araştırılmasını istedi.

Hayvanseverler, EDHAYKO ve kısa süre önce sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu Derneği (AHBAP) il temsilcisinden oluşan ekip, kent merkezi ve köylerde kayıp köpekleri aramaya başladı, ancak bugüne kadar bir sonuç alamadı.

EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, halk arasında köpeklerin öldürüldüğü yönünde söylentiler olduğunu belirterek, "Fakat hiçbir kanıt, delil henüz elimizde yok. Burası belediyenin alanı, MOBESE her tarafı gösteriyor. Ama bize verilen kayıtlarda köpeklerin olduğu alanı göstermiyor. Bundan da rahatsızız. Burada güvenlik görevlileri de var. Neredeydi köpekler kaybolurken bu güvenlik? Yani bunlardan rahatsızız. Köpekleri aramaya devam edeceğiz. AHBAP ile işbirliği içindeyiz. Onlar da kaybı fark etmiş, 700 civarı köpek vardı. Tutanakta geçen rakamlar bunlar. Şu an burada, alanda köpekleri sayarak yaptığımız çalışma sonucunda sadece 200 civarı köpek kalmış. Sadece bizim derneğimiz değil onlar da fark etmiş köpekleri, arama timi kurarak hep beraber arıyoruz. Köpekler bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Edirne'de kayıp 500 köpek aranıyor 

AHBAP Derneği Edirne İl temsilcisi Turgay Atış ise çok sayıda köpeğin köylere arabalarla dağıtıldığını öne sürdü.

Sarayakpınar ve Büyükismailçe köylerine giden hayvanseverler, köpekleri görüp görmediklerini sordu. Büyükismailçe köyünden Emrah Güngör, son günlerde köylerinde 20'den fazla yabancı köpek gördüklerini ifade ederek, "Belediye kamyonlarla köpekleri getirip köyümüze atıyor. Yaklaşık 10-15 günden beri 20 den fazla köpek atıldı. Birçoğu öldü. Bazı köpekleri ise köylüler sahiplendi" dedi.

'KÖYLERE ASLA KÖPEK ATMADIK'
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kayıp köpekleri köylere götürüp atıldığı iddialarının kesinlikle gerçek olmadığını söyledi. Son günlerde kaybolan köpeklerle ilgili çok sayıda farklı iddialar olduğunu belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:

Edirne'de kayıp 500 köpek aranıyor 

"Biz Edirne Belediyesi olarak bu iddiaların kesinlikle sonuca ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü bu iddialar bizi de çok yıpratıyor. Savcılık, jandarma ve emniyete başvurumuz oldu, araştırma yapılmasını istiyoruz. Ayrıca benim isteğimle valilikte bağımsız veterinerler grubu kuruldu. Grupta, Veterinerler Odası, Tarım İl Müdürlüğü, Edirne Ticaret Borsası'ndan veterinerlerin konuyu araştırdığını düşünüyoruz. Son 2-3 haftadır yapılan bu spekülatif şeyler, bizi de çok üzüyor. Şuradan kesin bir dille şunu açıklamak istiyorum ki; asla Edirne Belediyesi'nin bir yere götürme, bir yere nakletme, aklımızdan bile geçmez. Dilimizin söylemeye bile varmadığı itlaf bir durumu olmamıştır. Olmayacaktır, olmadı. Bu konuda çok netiz. Ve bunun için de orada bulunan MOBESE kameralarının çalıştığını herkes biliyor. Ben de bu olay ortaya çıktığı gibi geriye dönük 15 günlük kayıtları alıp, Edirne Orman Su İşleri Müdürlüğü'ne bıraktım. Şu an görüntülerin incelendiğini biliyoruz. Bu olayın sonuçlandırılmasını biz de bir an önce istiyoruz."

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
kesip millete döner diye yedirmislerdir...
yemesek bari...
Çin köpek etini çok seviyor. İhraç etmiş olmasınlar...!!! Tövbe. Tövbe... Gönül arzu eder ki bu soğuk kış gününde kapalı barınaklara alınmıştır. Yoksa bakım maliyeti arttı da belediye...!!! Gel de böyle düşünme.
Çinli taşınmış mı araştırılsın
Hayvan düşmanı var ama kim? Ha sahi belki Elin Musk uzaya göndermiştir bunları.
Tebrik ederim seni. Çok zekisin.
Belkide birileri alıp daha iyi şartlarda yaşasınlar diye götürmüştür diyeceğim ama Türkiye de yaşadığımızı düşününce fazla iyimser bir tahmin olur.
Acaba sucuk mu?
KESİN ÇİNE İHRACAAT YAPILMIŞTIR
Hayvanları seviyoruz elbette,salınmış durumda başı boş her yer köpek dolu,insanlara saldırıyolar.bir yere çıkıp gidemiyoruz bizim bulunduğumuz yerde de dolu her yer kaynıyor her kes şikayetçi köpekler den,kaç kişiyi ısırdı saldırıyolar,sokakları caddeleri mesken tutmuşlar,hayvan severler ilgilenin o zaman alın evinize bakın,her canlı değerlidir tabi ki fakat insan daha değerlidir.zararı olan olan iki ayaklı,dört ayaklı köpeklerin hepsi toplansın ikisinin de topluma zararı oluyorsa hatta imha edilsin.kimse kusura bakmasın.bu kadar köpek nereden nasıl çoğaldı yok böyle bir şey koyun sürüsü gibi
kesin kesip sattılar.
çine ihraç etmiş olabilirler mundar hayvan nolacak yav işsiz güçsüz dertsizlerin derdi köpekmiş ulan insana değer verin biyolda
ALLAH ın yarattığı hiç bir hayvan murdar değildir hepsinin bu dünyada görevi var
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