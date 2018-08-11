Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde bonzai içtiği öne sürülen 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Sentetik uyuşturucu bonzai içtiği iddia edilen H.C., Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak üzerinde baygın halde bulundu H.C., haber verilmesi üzerine 112 Acil ambulansıyla Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. H.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
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