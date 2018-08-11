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Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 02:39 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evin kapısının önünde baygın halde bulunan ve bonzai içtiği öne sürülen 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde bonzai içtiği öne sürülen 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sentetik uyuşturucu bonzai içtiği iddia edilen H.C., Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak üzerinde baygın halde bulundu H.C., haber verilmesi üzerine 112 Acil ambulansıyla Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. H.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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