Edirne ve Tekirdağ'daki kazalar, Mobese kameralarında

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE ve Tekirdağ kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları, Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edirne ve Tekirdağ'da, dikkatsiz sürücülerin kaza anları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Özellikle bazı araç sürücülerinin dikkatsizlik nedeniyle kavşaklarda kazaya sebebiyet verdiği görüldü.

FOTOĞRAFLI



