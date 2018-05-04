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Edirne ve Tekirdağ'daki kazalar, Mobese kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

EDİRNE ve Tekirdağ kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları, Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edirne ve Tekirdağ'daki kazalar, Mobese kameralarında

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE ve Tekirdağ kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları, Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edirne ve Tekirdağ'da, dikkatsiz sürücülerin kaza anları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Özellikle bazı araç sürücülerinin dikkatsizlik nedeniyle kavşaklarda kazaya sebebiyet verdiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Edirne ve Tekirdağ'daki kazalar, Mobese kameralarındaEdirne ve Tekirdağ'daki kazalar, Mobese kameralarındaEdirne ve Tekirdağ'daki kazalar, Mobese kameralarındaEdirne ve Tekirdağ'daki kazalar, Mobese kameralarında

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