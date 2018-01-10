HABER

Edirne'de 1 milyon 107 bin liralık esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 15:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'dan getirilen ve 1 milyon 107 bin lira değerinde, 123 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de sınır hattı kullanılarak Yunanistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ve hudut birliğince ortaklaşa düzenlenen operasyonda 12 çuval içerisinde, 123 kilo kubar esrar ele geçirildi. 1 milyon 107 bin lira değerinde olduğun belirtilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili B.D. ve R.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.