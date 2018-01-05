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Edirne'de 2017 yılında terör örgütü üyesi 195 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 17:12 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, geçen yıl jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 137'si FETÖ/PDY, 50'si PKK ve 8'i de DHKP-C olmak üzere toplam 195 terör örgütü üyesi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2017 yılında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen 55 operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 137 FETÖ/PDY üyesinden 52'si tutuklandı. Jandarma ekiplerince düzenlenen 18 operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 50 PKK ve 18 DHKP-C terör örgütü üyesinden ise 25'i tutuklandı. Geçen yıl, 2016 yılına oranla yakalanan terör örgütü üyesi sayısında yüzde 875 artış olduğu bildirildi.

21 BİN 110 KAÇAK VE 347 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda 2017 yılında gerçekleşen bin 151 'göçmen kaçakçılığı' ve 'insan ticareti' olayında 21 bin 110 kaçak ve 347 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 224'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Geçen yıl, 2016 yılına oranla olay sayısında yüzde 24, yakalanan göçmen sayısında yüzde 19 ve organizatör sayısında ise yüzde 45 artış olduğu kaydedildi.

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