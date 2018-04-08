Edirne'de 60 kilo 'skunk' ele geçirildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde 60 kilo sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollara sınırdan geçirilen uyuşturucunun taşındığı otomobil, Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, paketler halinde 60 kilo 'skunk' ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç., Z.T., A.A., T.B. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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