Edirne’de aranan şahıslar Bilecik’te yakalandı

Edirne’de işledikleri suçtan dolayı aranan 3 şahıs, Bilecik’te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları rutin kontrollerde şüphelenilen bir araç durduruldu. Şahısların yapılan GBT kontrollerinde, S.A. isimli şahsın Edirne’de çeşitli suçlara karıştığı belirlendi. Araçta bulunan F.A. ve Fas uyruklu K.H. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar ile ilgili yasal işlem başlatıldı.