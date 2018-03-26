Edirne'de aşırı yağışlar su baskınlarına neden oldu (2)

EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU KAPANDI
Edirne'de aşırı yağışların ardından Oğulpaşa deresinin taşması sonucu, sel sularının yolun üzerine akması nedeniyle Edirne-Kırklareli karayolu (D-20) trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri Kırklareli istikametine İskender Köyü girişinden itibaren yolu kapatarak gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi. Karayolları yetkilileri, taşan dere sularının yolun üzerinden aktığını ve yolun gece boyunca trafiğe kapalı tutulacağını belirtti.
FOTOĞRAFLI
Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler
Çin'den dünyaya çağrı!
Çin'de 'Kim' alarmı! Gizemli tren Pekin'e ulaştı, ülke karıştı
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum