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Edirne'de aşırı yağışlar su baskınlarına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

EDİRNE'de aşırı yağmur yağışları nedeniyle Uzunköprü ilçesinin Çakmak Köyü'nde sel baskını yaşanırken, Tunca Nehri'nin taşkın tehdidi altında bulunan Değirmenyeni Köyü'nün korunması için DSİ, sedde çalışması yaptı.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de aşırı yağmur yağışları nedeniyle Uzunköprü ilçesinin Çakmak Köyü'nde sel baskını yaşanırken, Tunca Nehri'nin taşkın tehdidi altında bulunan Değirmenyeni Köyü'nün korunması için DSİ, sedde çalışması yaptı.

UZUNKÖPRÜ'DE SEL

Uzunköprü ilçesine bağlı 350 nüfuslu Çakmak köyde, sağanak yağmurların ardından köyden geçen dere taştı. Bir çok evi su basarken, çok sayıda hayvan telef oldu. Edirne İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe, köyde sel sularının diğer evlere girmemesi için yol üzerinde biriken kumları evlerin girişlerine yığdı. Sel sularının etkili olduğu sokakta oturan Semiha ve Kemal Meriç çifti, aşırı yağışların ardından derenin taştığını evlerini su bastığını söyledi. Semiha Meriç, "Her yağmurda burada sel oluyor. Ama bu defa daha büyük oldu. Evlere su girdi, hayvanlarımız telef oldu. Bu derenin ıslah edilmesini istiyoruz" dedi. Kemal Meriç ise eve bir daha su girmemesi için evlerinin kapısına kum yığına yaptığını belirterek, "Her yağmur böyle oluyor, bir de bunun gecesi var. Çok yağış olduğunda evde korkuyoruz" diye konuştu.

Çakmak köyünde oturan Tuncay Önal da 300 metrelik derenin yağmurun ardından taşarak sele dönüştüğünü kaydederek, "Derenin temizlenmesi lazım, başka bir çaresi yok. Sadece 300 metrelik bir dere burası. Çok yağış oldu kanallar tıkandı. Evlere su girdi, kerpiç olanlar yıkılmaya başladı. Şimdi kum yığdık diğer mahalleye de su girmesin" diye konuştu. Edirne İl Özel İdaresi'ne bağlı bir kepçe sel sularından geriye kalan kumları temizlerken, tıklanan yolları da açmak için çalışma başlattı.

KÖYE SEDDELİ KORUMA

Edirne kente merkezinde yağmur yağışı etkili olarak devam ederken meteoroloji yetkilileri, kentte son bir haftada metrekareye 57 kilogram yağış düştüğünü açıkladı ve taşkınlar konusunda vatandaşları uyandı. Bir haftadır 'kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nin taşması sonucu Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi sular altında kaldı. Sarayiçin'ndeki Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri de trafiğe kapalı bulunuyor.

Edirne merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Değirmenyeni köyüne Tunca Nehri'nin taşkın tehdidi altına girdi. Tunca'nın taşması sonucu set boyundaki ev ile ahırları suyla doldu. Köylüler suyu kendi imkanlarıyla boşaltma çalışması başlattı. Köy Muhtarı Sami Bozkoç, taşkın tehdidi altında bulunduklarını bildirmesi üzerine DSİ, iş makineleriyle nehir ile köy arasına toraktan set yapılarak önlem aldı. Muhtarı Bozkoç, yağışların devam etmesi nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Tunca Nehri'nde su seviyesi her geçen gün artıyor ve bu yağışlar bizi tedirgin ediyor. Dün gece yarısı su seviyesi köy yoluna taşmaya başlayınca, DSİ yetkililerine haber verdim. Kısa sürede gelip çalışma başlattılar. Şu an korkulacak bir şey olmasa da yağışların devam etmesi bizi tedirgin ediyor" dedi.

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