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Edirne'de avukata 'Atatürk'e hakaret'ten tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sosyal medya üzerinden Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Abdullah B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sosyal medya üzerinden Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Abdullah B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uzunköprü ilçesinde oturan avukat Abdullah B., geçen 19 Mayıs gecesi kendisine ait sosyal paylaşım sayfasında, bazı paylaşımlarda bulundu. Paylaşımların ardından Edirne Barosu yönetimi, sayfasında Atatürk'e hareket ettiği öne sürülen avukat Abdullah B. hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Uzunköprü'de gözaltına alınan Abdullah B., çıkarıldığı mahkemece 'Atatürk'ün hatırasına hareket' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Avukat Abdullah B., yazdıklarıyla Atatürk'ü kastetmediğini savunarak, suçlamayı kabul etmedi.

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