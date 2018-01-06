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Edirne'de 'Bocuk Gecesi' renkli geçti

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi' kutlandı. Gecede beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençler, evlerin pencerelerine vurarak, köy sakinlerini korkuttu.

Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ‘Bocuk Gecesi', Çamlıca Kültür ve Sanat Evi bahçesinde yapıldı. Geceye, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ve gösteriler sahnelendi. Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, vatandaşları korkuttu. Katılımcılar, ateş yakılan varillerin başında DJ performanslarıyla doyasıya eğlendi. Bu yıl ayrıca gelen konukların ihtiyaçlarına yönelik olarak Çamlıca Köyü'nde yetişen el ve ev yapımı yerel ürünlerden oluşan mini bir pazar yeri de kuruldu.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 'Çamlıca Bocuk Gecesi'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatıldığını belirterek, "Bocuk bin yıllık bir Türk geleneğidir. Bocuk Gecesi ve Çamlıca, artık bir destinasyon olmuş. Bakanlık envanterine de Bocuk'u da işlersek, Hıdrellez gibi, Kırkpınar gibi Ebru gibi UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek ve buraya gelecek insanların sayısı kat ve kat artacaktır" dedi.

'BOCUK GECESİ'

Bocuk Gecesi, Orta Çağ'dan kalma bir gelenek. Balkanlar'daki Hristiyanların 'bojic' adetleriyle ilişkisi yok. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası. Bocuk Gecesi, her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. İnanışa göre, 'Bocuk' verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkuturlar. Gecede 'Bocuk' diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, kışın, en sert gecenin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

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