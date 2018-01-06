Edirne'de 'Bocuk Gecesi' renkli geçti

Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi' kutlandı. Gecede beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençler, evlerin pencerelerine vurarak, köy sakinlerini korkuttu.

Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ‘Bocuk Gecesi', Çamlıca Kültür ve Sanat Evi bahçesinde yapıldı. Geceye, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ve gösteriler sahnelendi. Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, vatandaşları korkuttu. Katılımcılar, ateş yakılan varillerin başında DJ performanslarıyla doyasıya eğlendi. Bu yıl ayrıca gelen konukların ihtiyaçlarına yönelik olarak Çamlıca Köyü'nde yetişen el ve ev yapımı yerel ürünlerden oluşan mini bir pazar yeri de kuruldu.