HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Edirne'de bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Ümit Güçin (34) hayatını kaybetti.

Edirne'de bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Ümit Güçin (34) hayatını kaybetti.
Olay, İspat Cami Mahallesi Kocadere Göleti mevkiinde meydana geldi. Kocadere Göleti mevkiindeki sulama kanalı yanında Ümit Güçin'i yerde hareketsiz şekilde yatarken görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Güçin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ümit Güçin'in cebinde bir miktar bonzai olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu bulundu.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede ise uyuşturucu madde içmek için kullanılan ve 'şaşal' tabir edilen düzenek ile bir miktar bonzai ele geçirdi. Ümit Güçin'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ümit Güçin'in, geçen yıl Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne yatarak, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybettiEdirne'de bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybettiEdirne'de bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybettiEdirne'de bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybetti

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Amram Ailesinin yalısında tarihi eser operasyonuAmram Ailesinin yalısında tarihi eser operasyonu
Edirne'de tarihi camilerdeki 'kuş konmazlar' kaldırıldıEdirne'de tarihi camilerdeki 'kuş konmazlar' kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.