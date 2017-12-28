Edirne'de darbe girişimi sanığı 3 komutana ömür boyu hapis

Son Güncelleme 10 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 17:54 |10 saat önce

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski komutanı tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi eski tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun'a 'Anayasal düzen yıkmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, 12 sanığın beraatine karar verirken, diğer sanıklara ise 1 yıldan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verilmesine hükmetti. Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar 54'ncü Mekanize Piyade Tugayı eski komutanı tuğgeneral Hidayet Arı, eski binbaşılar Ekrem Tekinarslan, Bülent Yılancı, eski kurmay yarbay Ramazan Altun, eski yüzbaşı Ali Soylu ve eski yarbay Kağan Kaya, eski üsteğmen İsmet Sezgin ve bazı tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan eski tuğgeneral Hidayet Arı, heyetten vicdanlı bir karar vermesini isteyerek, "15 Temmuz'da ben 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı sıfatıyla konuştum. Sıkıyönetim komutanlığını kabul etmiyorum. Ben WhatsApp kullanmadım, günlük hayatımda da kullanmam. Kanunsuz hiçbir iş yapmadım, emir vermedim. Yapacağınız değerlendirmede buradaki arkadaşlar size o kadar inanıyorlar ki, vicdanınızın sesini dinlemede cesur davranın. 15 Temmuz akşamı çok farklıydı, stres, belirsizlik ve güven bunalımı yaşadığımız ortamda, yasalara uygun bir biçimde davranmanın gayreti ile iyi niyetli olarak o gece davrandık. Bütün hazırlıkları kalkışmayı bastırmak için yaptık. Ben ve burada bulunan hiçbir personel demokrasiyi yıkma şeklinde hareket etmedik. İnanın suç işlemedik. Vereceğiniz karar ülkemize hayırlı olsun, vereceğiniz kararda vicdanınızı dinlemede lütfen cesur olun" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan İsmet Sezgin ise ailesinin ve mahkemenin karşısında bu durumda olmayı istemediğini belirerek, "Suçsuzum, vicdanlı adil bir karar vereceğinize inanıyorum" dedi. Sanık Ekrem Tekinarslan da darbenin hiçbir şekilde parçası olmadığını belirterek, "Sadece mahkemenize hesap veriyorum, vicdanıma hesap vermiyorum, adaletinizle bin yaşayın" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek mahkemede beraat ve tahliyelerini istedi. 3 SANIĞA MÜEBBET Son sözlerin ardından duruşmaya yaklaşık 1 saat ara veren Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Necati Görgülü, sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Hakim Görgülü, sıkıyönetim komutanı listesinde yer alan 54'üncü Mekanize Piyade Tugay eski komutanı tuğgeneral Hidayet Arı, eski binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski yarbay Ramazan Altun'a 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.