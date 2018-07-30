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Edirne'de FETÖ şüphelileri, çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde, 1'inci derece askeri yasak bölgelerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 2 çocuk ile yakalandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde, 1'inci derece askeri yasak bölgelerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 2 çocuk ile yakalandı. 1 kişi ise yakalanmamak için Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.
İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1'inci Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Sarıcaali köyündeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 3 kişi yakalandı. Şüpheliler, daha sonra İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Yapılan sorgulamada, şüphelilerin Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olan ve İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranma kaydı bulunan Y.S. (22), İstanbul'da muhasebecilik ile mali müşavirlik yapan ve 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranma kaydı bulunan H.H.Ç. (27) ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir holding bünyesinde elektrik mühendisi olarak çalışan ve İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranma kaydı olan İ.G. (30) oldukları belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyünde piyade hudut karakolu askerlerince de 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2'si çocuk, 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Askerleri fark eden 1 kişi ise yakalanmamak için Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, Başbakanlık'ta başmüfettiş olarak görev yaparken 2 Eylül 2016 tarihinde KHK ile açığa alınan A.B. (47), Şehit Şahin Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan ve ücretsiz izne ayrılan eşi F.B. (43), Marmara Evleri Anaokulu'nda anaokulu öğretmenliği yapan ve doğum iznine ayrılan H.D. (33), kaçan kişinin ise Aydın 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan kaydı bulunan eşi S.D. (34) olduğu belirlendi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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