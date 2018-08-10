Edirne'de FETÖ şüphelisi 5 kişi, polis uygulamasında yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu 2 araçta, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi ile organizatör 2 kişi gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Malkara'dan Keşan yönüne ilerleyen T.F. ve M.Y. yönetimindeki 2 aracı Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki uygulama noktasında durdurdu. Araçlarda yapılan aramada R.K., B.K., İ.K., E.D. ve G.D.'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgüne üye olmak' suçundan devam eden soruşturma kayıtlarının olduğu belirlendi. 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile sürücü ve organizatörler T.F. ve M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.F. ve M.Y. 'göçmen kaçakçılığı' ile 'bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek' suçlarından tutuklandı. FETÖ/PDY şüphelileri R.K., B.K., İ.K., E.D. ve G.D.'nin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.
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