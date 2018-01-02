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Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta, FETÖ/PDY şüphelisi 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolu üzerinden Havsa ilçesi yönüne doğru ilerleyen aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, FETÖ/PDY şüphelisi A.M.A., M.K., Y.E., K.Ş., E.C.B., A.R.N. ve L.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nca, 7 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY'ye bilerek yardım etme, silahlı terör örgütüne üye olma ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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