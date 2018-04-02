Edirne’de firariler polisten kaçamadı

Edirne’de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu 3 kişi yakalandı. Zanlılardan 2’si tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ayrı adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda, hakkında hayvan hırsızlığı, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçundan aranan firari A.Y. ile yağma suçundan aranan ve suça sürüklenen çocuklardan S.T. (18) ve B.T. (14) yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Y. ile S.T., tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu. B.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.