Edirne'de fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte fuhuş yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerince 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 6'sı kadın 22 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeler için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma başlatıldı.
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