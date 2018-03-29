HABER

Edirne'de fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

EDİRNE'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte fuhuş yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerince 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 6'sı kadın 22 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeler için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anketİstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.