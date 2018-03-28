HABER

Edirne’de göçmen botu battı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gemiciköy’de göçmenleri taşıyan botun battığı iddiası üzerine AFAD Bölge Müdür Vekili Faruk Öztürk açıklama yaptı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gemiciköy’de göçmenleri taşıyan botun battığı iddiası üzerine AFAD Bölge Müdür Vekili Faruk Öztürk açıklama yaptı. Öztürk, "Botun battığı bilgi Yunanistan sularına ait bir bölgedir" dedi.
Edirne’nin Uzunköprü ilcesine bağlı Gemiciköy mevkinde göçmenleri taşıyan botun battığı iddiası üzerine AFAD Bölge Müdür Vekili Faruk Öztürk yaptığı açıklamada, "Botun battığı iddiası üzerine ekipler ile yapmış olduğunuz çalışmalarda göçmenlerin yerleri tespit edildi. Ancak göçmenleri taşıyan botun battığı iddiası üzerine botta kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Bölge Yunanistan sularına ait bizler tarafından müdahale edilememektedir. Türkiye sınırları içinde olduğu süreçte her türlü kurtarma çalışmaları anında yapılacaktır" dedi.

Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
UBER'e bir günde iki kötü haberUBER'e bir günde iki kötü haber
Hatay'dan kahreden şehit haberi!Hatay'dan kahreden şehit haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.