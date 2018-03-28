Edirne’de göçmen botu battı iddiası

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gemiciköy’de göçmenleri taşıyan botun battığı iddiası üzerine AFAD Bölge Müdür Vekili Faruk Öztürk açıklama yaptı. Öztürk, "Botun battığı bilgi Yunanistan sularına ait bir bölgedir" dedi.
Edirne’nin Uzunköprü ilcesine bağlı Gemiciköy mevkinde göçmenleri taşıyan botun battığı iddiası üzerine AFAD Bölge Müdür Vekili Faruk Öztürk yaptığı açıklamada, "Botun battığı iddiası üzerine ekipler ile yapmış olduğunuz çalışmalarda göçmenlerin yerleri tespit edildi. Ancak göçmenleri taşıyan botun battığı iddiası üzerine botta kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Bölge Yunanistan sularına ait bizler tarafından müdahale edilememektedir. Türkiye sınırları içinde olduğu süreçte her türlü kurtarma çalışmaları anında yapılacaktır" dedi.
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