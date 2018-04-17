Edirne'de göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 93 kaçak yakaladı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.A. (28), E.A. (44), M.A. (42), A.M.Ç. (58), O.Ç. (23), E.G. (34), B.M. (42), A.G. (37) ile Afganistan uyruklu T.A. ve Suriye uyruklu A.O. gözaltına alındı. 93 kaçak işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden S.A., T.A., E.A., M.A., A.M.Ç., O.Ç., A.O. ve A.G. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, E.G. ile B.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari olan A.G. isimli bir şüphelinin ise aranması sürüyor.