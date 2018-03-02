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Edirne’de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Edirne’de, 54.

Edirne’de, 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı ’Hudut Kartalları’ tarafından sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki rütbeli Yunan askeri tutuklandı.
Edinile bilgiye göre, Pazarkule Sınır Kapısı karşısında bulunan Kastanies Sınır Karakolunda görevli oldukları öğrenilen 2 rütbeli asker dün ‘Hudut Kartalları’ tarafından gözaltına alındı. 2 Yunanlı rütbeli personel, kimlik tespitleri ve işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Bugün adliyeye sevk edilen 2 Yunan askeri 1. derece askeri bölgeyi yasak bölgeyi ihlal, yurda izinsiz giriş suçlarından delilleri karartma ve kaçma şüpheleri nedeniyle tutuklandı.

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