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Edirne'de Kurmay Albay'a, FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A.U., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A.U., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A.U.'yu evinde gözaltına aldı. A.U., işlemlerinin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.

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