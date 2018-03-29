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Edirne’de laptop içerisine gizlenmiş esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Edirne’ye bağlı Kemal köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri laptop içerisine gizlenmiş esrar ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kapıkule mevkiinde yapılan Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi esnasında, Edirne İl jandarma Komutanlığı Narkotik Köpeği “CAKA” ile FNCA plakalı otomobilde yapılan arama sonucunda, araçta bulunan Y.Ç.

Edirne’ye bağlı Kemal köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri laptop içerisine gizlenmiş esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kapıkule mevkiinde yapılan Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi esnasında, Edirne İl jandarma Komutanlığı Narkotik Köpeği “CAKA” ile FNCA plakalı otomobilde yapılan arama sonucunda, araçta bulunan Y.Ç. isimli şahsa ait laptop içerisine gizlenmiş vaziyette 90 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla başlatılan tahkikata, 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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