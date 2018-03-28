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Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

TUNCA DÜŞÜYOR, MERİÇ YÜKSELİYOR Taşkın riskinin 'kırmızı alarm' seviyesinde olduğu Edirne'de DSİ ölçümlerine göre Tunca Nehri'nin debisinde 16.00- 18.00 arasındaki 2 saatlik periyotta 8 metreküp/saniye düşüş yaşandı.

Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (4)

TUNCA DÜŞÜYOR, MERİÇ YÜKSELİYOR
Taşkın riskinin 'kırmızı alarm' seviyesinde olduğu Edirne'de DSİ ölçümlerine göre Tunca Nehri'nin debisinde 16.00- 18.00 arasındaki 2 saatlik periyotta 8 metreküp/saniye düşüş yaşandı. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 297 seviyesinden, 289'a geriledi.
Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane istasyonunda saat 18.00 sıralarında yapılan ölçümlerde 8 metreküp/saniye artarak 1376 seviyesine ulaştı.
TAŞKIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bölgede yaşanan taşkın DHA tarafından 'drone' ile havadan görüntülendi. Taşkının Edirne'ye olan olumsuz etkisi görüntülere yansıdı. Sular altında kalan Sarayiçi Er Meydanı ile yine Tunca Nehri kıyısındaki en yakın yerleşim yeri olan Değirmenyeni köyü görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler şehrin Yunanistan ve Bulgaristan sınırı bölgesindeki su seviyesini ve sular altındaki tarım arazilerini gözler önüne serdi.
Ali AKSOYER- Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (4)Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (4)Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (4)Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (4)

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