Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (6)

TAŞKIN RİSKİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşmişti. Yaşanan büyük risk, DHA muhabiri tarafından havadan görüntülendi. Haber-Kamera: Ali AKSOY (DHA)