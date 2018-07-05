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EDİRNE'DE OTO GALERİCİLER SİTESİNDE 8 ARAÇ YANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde oto galericiler sitesinde park halinde bulunan 5 araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)Edirne'nin Keşan ilçesinde oto galericiler sitesinde park halinde bulunan 5 araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangın, saat 01.00 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Efes Bulvarı üzerindeki Keşan Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Sitede, Aydın Dere'ye ait galerinin açık otoparkında park halinde olan araçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek, 8 aracı sardı. İhbar üzerine siteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, site içerisindeki araçlar nedeniyle yangının olduğu bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, ambulans ekibi de hazır bekletildi. Yangını haber alarak siteye gelen diğer galeri sahipleri de, araçlarını sitenin dışına çıkardı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 5 araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Araçlar, polisin incelemesinin ardından otoparka çekildi. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadesine başvururken, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine de incelemek üzere el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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