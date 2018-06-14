Edirne'de PKK şüphelisi gözaltına alındı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerince baskın yapılan evde, 'Mazlum Doğan' kod adını kullandığı belirlenen terör örgütü PKK üyesi H.T. gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta yapılan teknik takip sonucu bir PKK şüphelisinin kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisini ulaştı. Ev, polis ekiplerince izlendikten sonra düzenlenen operasyonda 'Mazlum Doğan' kod adı kullanan H.T. gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye sevk edildi.
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