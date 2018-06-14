HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Edirne'de PKK şüphelisi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'de polis ekiplerince baskın yapılan evde, 'Mazlum Doğan' kod adını kullandığı belirlenen terör örgütü PKK üyesi H.T.

Edirne'de PKK şüphelisi gözaltına alındı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerince baskın yapılan evde, 'Mazlum Doğan' kod adını kullandığı belirlenen terör örgütü PKK üyesi H.T. gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta yapılan teknik takip sonucu bir PKK şüphelisinin kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisini ulaştı. Ev, polis ekiplerince izlendikten sonra düzenlenen operasyonda 'Mazlum Doğan' kod adı kullanan H.T. gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de PKK şüphelisi gözaltına alındıEdirne'de PKK şüphelisi gözaltına alındı

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Ankara'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 7 yaralıAnkara'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 7 yaralı
Samsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildiSamsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.