HABER

Edirne'de polis müdürüne 'göçmen kaçakçılığı' gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, göçmen kaçakçılığına adı karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edirne'de polis müdürüne 'göçmen kaçakçılığı' gözaltısı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, göçmen kaçakçılığına adı karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde insan kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Uzunköprü ilçesinde de sürdürülen çalışmalar kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma sürdürüldüğü sırada şebeke üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen Uzunköprü Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine alındı.
Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Tekin'in sorgusunun sürdüğü belirtildi.
YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Tekin, Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü'nü yürüttüğü sırada geçen yılın Kasım ayında, eğlence mekânlarını denetlerken, bir iş yerinin sahipleri tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Tekin'e yumruklu saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de polis müdürüne 'göçmen kaçakçılığı' gözaltısıEdirne'de polis müdürüne 'göçmen kaçakçılığı' gözaltısıEdirne'de polis müdürüne 'göçmen kaçakçılığı' gözaltısı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.