Edirne’de polis ve jandarmadan uyuşturucu tacirleri ve hırsızlara baskın

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu satıcıları ve hırsızların yakalanması için belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonda, hakkında arama ve yakalama kararı olan Y.A. (30) ve F.G. (30) yakalayarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Havalandırmadan kaçmaya çalışırken yakalandı
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yerleşim birimlerinde ve sahillerde hırsızlık yapan şüphelilerin Yenimescit Mahallesi’ndeki evlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 10 ayrı suçtan sabıkalı 22 yaşındaki R.Y., ikametinin özel havalandırma kapısından kaçmaya çalışırken, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan R.Y., jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. R.Y., çıkarıldığı adli makamlarca 6 ayrı suçtan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer şüphelilerin ise aranmasına devam ediliyor.
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