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Edirne'de SP'nin seçim bürosunun camı kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:18 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Saadet Partisi'nin (SP) seçim irtibat bürosunun camı, henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, Saadet Partisi'nin (SP) seçim irtibat bürosunun camı, henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı. Büroda inceleme yapan polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Edirne'deki trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan SP'nin seçim irtibat bürosunun camı, henüz belirlenemeyen nedenle camı kırıldı. Çevre esnafının sabah saatlerinde haber vermesi üzerine büroya gelen partililer, camın kırık olduğunu görünce polise bildirdi. Polis ekipleri, büroda ve çevresinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı. SP Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, olayın siyasi bağlantılı bir saldırı olup, olmadığı konusunda polisin soruşturma başlattığını belirterek, "Dün saat 19.30 itibarıyla seçim irtibat büromuzu kapattık. Sabah etraftaki komşularımızın haber vermesiyle camlarımızın kırık olduğunu öğrendik ve dolayısıyla da emniyet güçlerimize haber verdik. Şu an itibarıyla emniyet soruşturma başlatmış durumda. Çok üzgünüz, huzur kenti olan Edirne'de böyle olay yaşanmasından dolayı. Olay araştırılacak; bu normal bir vaka mıdır, yoksa siyasi bağlantılı art niyetli bir vaka mıdır, emniyet güçlerimiz yaptığı çalışma sonrası bulacaktır. Biz de Saadet Partisi olarak bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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